Sức sống cơ sở

Xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức Hội xuân kết nối yêu thương

SGGPO

Ngày 6-2, UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) khai mạc Hội Xuân xã Tân Vĩnh Lộc năm 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức khai mạc Hội Xuân xã Tân Vĩnh Lộc năm 2026. Ảnh: CTV
Hội xuân là kết quả của sự chung tay, đồng lòng từ tập thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã.

hoi xuan-I.jpg
Giáo viên mầm non xã Tân Vĩnh Lộc đã tích cực hưởng ứng, trồng 500 chậu hoa hướng dương. Ảnh: CTV

Đặc biệt, các giáo viên mầm non xã Tân Vĩnh Lộc đã tích cực hưởng ứng, trồng 500 chậu hoa hướng dương góp phần làm đẹp không gian hội xuân, lan tỏa hình ảnh tươi mới, tràn đầy sức sống và niềm tin vào năm mới.

hoi xuan-h4.jpg
Hội xuân diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: CTV

Hội xuân diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa; kết hợp chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương, để mùa xuân đến với mọi nhà.

Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc chia sẻ: "Hội Xuân 2026 không chỉ là ngày hội vui xuân, đón tết, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững".

THANH HIỀN

