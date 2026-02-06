Sôi nổi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tại nhiều địa phương

Hòa trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, phát động phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Sáng 6-2, Đảng ủy xã Bàu Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, đảng viên được phát Giai phẩm Xuân Bính Ngọ của Báo Sài Gòn Giải Phóng

Dịp này, xã Bàu Bàng đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Xã Bàu Bàng khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2025

Ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh lao động, sản xuất, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giữ vững quốc phòng – an ninh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

UBND phường Bến Cát (TPHCM) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH, Ban An toàn giao thông phường; đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng phường Bến Cát không ma túy vào năm 2030.

Lãnh đạo phường Bến Cát khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhằm góp phần giúp các đối tượng yếu thế hoàn thiện giấy tờ pháp lý, thuận lợi trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và dịch vụ công, đoàn công tác Công an TPHCM và phường Chánh Phú Hòa vừa đến thăm và trực tiếp trao 37 thẻ căn cước công dân cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội phường.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng bảo trợ và cán bộ, nhân viên trung tâm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền đối với công tác chăm lo người yếu thế.

Trao thẻ CCCD cho người dân tại phường Chánh Phú Hòa

Tại xã Phú Giáo, Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Ban tổ chức đã trao 556 phần quà tết cho các hộ gia đình khó khăn, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Xã Phú Giáo phối hợp với các đơn vị trao quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn

Ban tổ chức cũng trao 6 suất quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em mắc bệnh ung thư. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 320 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

TÂM TRANG