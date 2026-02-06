Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phường Phú Thạnh: Phụ huynh vào trường gói bánh chưng cùng con

SGGPO

Sáng 6-2, sân Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TPHCM) rộn ràng không khí xuân với hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng ngày tết”, thu hút học sinh, phụ huynh và giáo viên tham gia.

Học sinh, phụ huynh và giáo viên phấn khởi với những chiếc bánh chưng vừa gói tại hoạt động trải nghiệm "Gói bánh chưng ngày tết"
Học sinh, phụ huynh và giáo viên phấn khởi với những chiếc bánh chưng vừa gói tại hoạt động trải nghiệm "Gói bánh chưng ngày tết"

Theo cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động gói bánh chưng đã được tổ chức từ năm học trước. Năm nay, theo đề nghị của học sinh, nhà trường tiếp tục thực hiện nhằm mang lại niềm vui “tết đến, xuân về” cho các em.

bfabd374a97f27217e6e.jpg
Cùng nhau đổ nếp vào khuôn

Hoạt động có sự tham gia của học sinh, phụ huynh và giáo viên cả 5 khối lớp. Bánh sau khi gói được nấu tại sân trường và ép chân không. Một phần bánh được chia cho các lớp để giáo viên và học sinh cùng chia sẻ không khí tết; phần còn lại sẽ trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong buổi chào cờ sáng thứ 2 (ngày 9-2).

54fe9620ec2b62753b3a.jpg
Anh Đặng Hồng Thạch, phụ huynh em Đặng Hải Nguyên cùng con gói bánh tại sân trường

Nhà trường cho biết toàn bộ kinh phí tổ chức hoạt động đều từ sự hỗ trợ, góp sức người, sức của từ phụ huynh, không vận động quyên góp.

59fa88f4f2ff7ca125ee.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Dũng và vợ vào trường gói bánh chưng cùng cháu nội là học sinh Nguyễn Phúc An Khang

Nhiều phụ huynh chia sẻ, niềm vui lớn nhất khi gói bánh chưng cùng con là được trò chuyện, hướng dẫn con các kỹ năng cơ bản như đổ nếp vào khuôn, nhào nhân bánh, cách cột dây… Qua đó, gia đình cảm nhận rõ không khí sum vầy.

THU TÂM

Từ khóa

Nguyễn Phúc An Khang Nguyễn Ngọc Dũng Bánh chưng Nguyễn Thị Minh Nguyệt Kinh phí tổ chức Sum vầy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn