Phường Phú Thạnh: Phụ huynh vào trường gói bánh chưng cùng con

Học sinh, phụ huynh và giáo viên phấn khởi với những chiếc bánh chưng vừa gói tại hoạt động trải nghiệm "Gói bánh chưng ngày tết"

Theo cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động gói bánh chưng đã được tổ chức từ năm học trước. Năm nay, theo đề nghị của học sinh, nhà trường tiếp tục thực hiện nhằm mang lại niềm vui “tết đến, xuân về” cho các em.

Cùng nhau đổ nếp vào khuôn

Hoạt động có sự tham gia của học sinh, phụ huynh và giáo viên cả 5 khối lớp. Bánh sau khi gói được nấu tại sân trường và ép chân không. Một phần bánh được chia cho các lớp để giáo viên và học sinh cùng chia sẻ không khí tết; phần còn lại sẽ trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong buổi chào cờ sáng thứ 2 (ngày 9-2).

Anh Đặng Hồng Thạch, phụ huynh em Đặng Hải Nguyên cùng con gói bánh tại sân trường

Nhà trường cho biết toàn bộ kinh phí tổ chức hoạt động đều từ sự hỗ trợ, góp sức người, sức của từ phụ huynh, không vận động quyên góp.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng và vợ vào trường gói bánh chưng cùng cháu nội là học sinh Nguyễn Phúc An Khang

Nhiều phụ huynh chia sẻ, niềm vui lớn nhất khi gói bánh chưng cùng con là được trò chuyện, hướng dẫn con các kỹ năng cơ bản như đổ nếp vào khuôn, nhào nhân bánh, cách cột dây… Qua đó, gia đình cảm nhận rõ không khí sum vầy.

THU TÂM