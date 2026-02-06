Sức sống cơ sở

Xã Phú Giáo tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”

SGGPO

Ngày 6-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

1000063176.jpg
Lãnh đạo xã Phú Giáo trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, ban tổ chức trao tặng quà tết cho 556 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; đồng thời trao 6 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mắc bệnh ung thư trên địa bàn xã.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 320 triệu đồng, từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

1000063177.jpg
Ban tổ chức ngày hội trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
1000063178.jpg
Ban tổ chức trao quà cho trẻ em mắc bệnh ung thư

Những phần quà tết thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội xã Phú Giáo đối với các hộ gia đình còn nhiều khó khăn.

Qua đó, ngày hội góp phần giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

1000063175.jpg
Ngày hội đã mang nhiều phần quà tết đến cho người nghèo trên địa bàn xã
CAO SƠN

Từ khóa

Xã Phú Giáo Trao quà tết Người dân khó khăn đối tượng yếu thế gia đình chính sách

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn