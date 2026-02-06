Xã Phú Giáo tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”

Ngày 6-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Phú Giáo trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, ban tổ chức trao tặng quà tết cho 556 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; đồng thời trao 6 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mắc bệnh ung thư trên địa bàn xã.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 320 triệu đồng, từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.



Ban tổ chức ngày hội trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức trao quà cho trẻ em mắc bệnh ung thư

Những phần quà tết thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội xã Phú Giáo đối với các hộ gia đình còn nhiều khó khăn.

Qua đó, ngày hội góp phần giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Ngày hội đã mang nhiều phần quà tết đến cho người nghèo trên địa bàn xã

CAO SƠN