"Phiên chợ 0 đồng" trao gửi yêu thương, gắn kết cộng đồng

Giữa những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, “Phiên chợ 0 đồng - Xuân yêu thương 2026” đã mang đến một không gian ấm áp nghĩa tình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xã Kim Long mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng"

Không cần tiền, người dân vẫn có thể đi chợ tết, tự tay chọn từng món đồ cần thiết cho gia đình. Đó là không khí tại “Phiên chợ 0 đồng - Xuân yêu thương 2026” diễn ra ngày 6-2 tại xã Kim Long (TPHCM).

Gạo nếp được nhiều người lựa chọn tại "Phiên chợ 0 đồng"

Phiên chợ được tổ chức với 27 gian hàng, cung cấp đa dạng các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, trứng, đồ khô, mì gói, gia vị, bánh mứt, kẹo cùng các sản phẩm vệ sinh gia đình. Tất cả đều do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương chung tay hỗ trợ.

500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được phát phiếu trị giá 800.000 đồng/hộ, để mua sắm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 560 triệu đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Long hỗ trợ người dân mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng".

Trong dòng người xếp hàng đi chợ, bà Lê Thị Nhất (90 tuổi, sống một mình tại xã Kim Long) chậm rãi chọn từng món đồ cần thiết. “Mấy hôm trước nhà hết gạo, giờ có gạo, dầu ăn, bánh kẹo, gia vị… là thấy tết về rồi”, bà Nhất nói.

Người dân xã Kim Long mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng"

Theo ban tổ chức, mô hình "Phiên chợ 0 đồng" không chỉ hỗ trợ người dân về vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối cộng đồng trong những ngày cuối năm, để mùa xuân Bính Ngọ 2026 trở nên ấm áp hơn với những gia đình còn nhiều khó khăn.

Xã Châu Pha tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết

Tương tự, tại xã Châu Pha (TPHCM), chương trình “Phiên chợ tết nghĩa tình” đã mang tết đến gần hơn với 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại phiên chợ, các hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu mua hàng miễn phí trị giá 1,5 triệu đồng/hộ, để tự tay mua sắm tại 11 gian hàng.



Các gian hàng cung cấp đầy đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngày tết như gạo, dầu ăn, nước ngọt, bánh mứt kẹo, xúc xích, trứng, rau xanh các loại, giày dép và đồ dùng sinh hoạt như nước rửa chén, bột giặt.

Tổng kinh phí tổ chức “Phiên chợ Tết nghĩa tình” tại xã Châu Pha là 300 triệu đồng, được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha vận động.

TRÚC GIANG