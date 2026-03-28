Đội TPHCM giành giải nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Sáng 28-3, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với chủ đề “Vinh quang hải trình”. 

Tham dự có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Vòng chung kết quy tụ 15 học sinh xuất sắc vượt qua vòng thi cấp tỉnh của TPHCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Các đội thi trải qua 4 phần: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” với hình thức trắc nghiệm kết hợp sân khấu, minh họa trực quan.

Nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh xử lý tình huống thực tế, như đề xuất cách ứng xử khi phát hiện hành vi gây hại môi trường biển, hoặc giải thích cơ sở khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Ba đội tham gia vòng chung kết gồm TPHCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long

Bên cạnh phần thi kiến thức, cuộc thi còn kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh, tham quan, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong học sinh.

Các đại biểu tham dự tại vòng chung kết

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, cuộc thi là kênh tuyên truyền hiệu quả về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

Các đội tham gia trải qua 4 vòng thi căng thẳng

Mỗi câu hỏi trong cuộc thi không chỉ là kiểm tra kiến thức mà còn góp phần khẳng định nhận thức về chủ quyền. Qua đó, học sinh được bồi đắp niềm tin, ý chí và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đội TPHCM xuất sắc giành giải quán quân

Dịp này, Ban tổ chức cũng dành tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học

Ban tổ chức trao giải cho 3 đội

Chung cuộc, giải nhất thuộc về đội thi Sóng Biển (TPHCM), xếp thứ hai là đội Sóng Xanh (Vĩnh Long) và vị trí thứ ba thuộc về đội Sao Biển (Đồng Tháp).

Ở nội dung thi vẽ tranh, Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 10 giải khuyến khích và 10 giải cho tác phẩm có tương tác cao trên mạng xã hội.

Khen thưởng các cá nhân đạt giải ở nội dung thi vẽ tranh
