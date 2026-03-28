Đội TPHCM giành giải nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Tham dự có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
Vòng chung kết quy tụ 15 học sinh xuất sắc vượt qua vòng thi cấp tỉnh của TPHCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Các đội thi trải qua 4 phần: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” với hình thức trắc nghiệm kết hợp sân khấu, minh họa trực quan.
Nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh xử lý tình huống thực tế, như đề xuất cách ứng xử khi phát hiện hành vi gây hại môi trường biển, hoặc giải thích cơ sở khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Bên cạnh phần thi kiến thức, cuộc thi còn kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh, tham quan, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong học sinh.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, cuộc thi là kênh tuyên truyền hiệu quả về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.
Mỗi câu hỏi trong cuộc thi không chỉ là kiểm tra kiến thức mà còn góp phần khẳng định nhận thức về chủ quyền. Qua đó, học sinh được bồi đắp niềm tin, ý chí và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Dịp này, Ban tổ chức cũng dành tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học
Chung cuộc, giải nhất thuộc về đội thi Sóng Biển (TPHCM), xếp thứ hai là đội Sóng Xanh (Vĩnh Long) và vị trí thứ ba thuộc về đội Sao Biển (Đồng Tháp).
Ở nội dung thi vẽ tranh, Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 10 giải khuyến khích và 10 giải cho tác phẩm có tương tác cao trên mạng xã hội.