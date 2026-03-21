Phiên tòa giả định nâng cao nhận thức ngư dân về khai thác IUU

Chiều 21-3, tại xã Phước Hải, một phiên tòa giả định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã được tổ chức, thu hút hơn 300 cán bộ, ngư dân tham dự.

Các đại biểu tham dự phiên tòa giả định

Phiên tòa tái hiện một vụ án hình sự với nội dung xoay quanh bị cáo Nguyễn Văn Dũng, chủ tàu cá, bị truy tố vì tổ chức cho 6 ngư dân sử dụng 2 tàu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, không thực hiện thủ tục theo quy định.

Để né tránh lực lượng chức năng, bị cáo còn chỉ đạo tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, cho rằng do áp lực kinh tế và mong muốn tăng thu nhập nên đã vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi trên không chỉ vi phạm các quy định về chống khai thác IUU mà còn có dấu hiệu của các tội danh nghiêm trọng như tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và can thiệp trái phép vào thiết bị điện tử.

Bản án được tuyên ngay tại phiên tòa với mức án 10 năm tù giam, tạo tác động trực quan, góp phần răn đe, nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Thông qua việc tái hiện sinh động một vụ án cụ thể, chương trình giúp ngư dân nhận diện rõ hơn rủi ro pháp lý và hậu quả thực tế khi vi phạm các quy định về IUU, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành, chung tay cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của EC và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.

Tặng cờ Tổ quốc và quà cho các ngư dân Phước Hải

Tại chương trình, lực lượng chức năng cũng trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc của ngư dân liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, ranh giới vùng biển khai thác và các chế tài xử lý vi phạm.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 30 suất quà và cờ Tổ quốc cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, TAND TPHCM, Tòa án Quân khu 7 và Báo Công lý phối hợp thực hiện.

TRÚC GIANG