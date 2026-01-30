Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 5,1 triệu đồng/lượng

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC điều chỉnh giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch quanh mức 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý giảm tương tự, đưa giá vàng nhẫn về mức 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm mạnh sau khi liên tiếp lập đỉnh lịch sử. Theo Kitco, giá vàng giao ngay lúc khoảng 9 giờ (giờ Việt Nam) ở mức 5.298,4 USD/ounce, giảm khoảng 73 USD so với chốt phiên New York đêm trước. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 167,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 17,1–17,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu “lao dốc” dưới áp lực chốt lời mạnh, có thời điểm rơi sát 5.100 USD/ounce, giảm gần 490 USD so với đỉnh gần 5.600 USD/ounce. Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng bán ròng gần 3,5 tấn trong phiên gần nhất, đưa lượng nắm giữ về khoảng 1.086,5 tấn.

Dù giảm mạnh sau khi lập đỉnh, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 24% trong tháng đầu năm 2026, nối tiếp mức tăng 150% của năm 2025.

NHUNG NGUYỄN