Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 chiều 29-1 cùng "hạ nhiệt"

Sau khi các doanh nghiệp cùng tăng lên mức 191,3 triệu đồng/lượng vào đầu giờ chiều thì đến cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều "hạ nhiệt".

Khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ chiều nay, tức còn tăng 4,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 186,6 triệu đồng/lượng mua vào và 189,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,7 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ chiều nay, tức còn tăng 6,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 186,6 triệu đồng/lượng mua vào và 189,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu giờ chiều nay, tức còn tăng 5,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 186,3 triệu đồng/lượng mua vào và 189,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ chiều nay, tức còn tăng 6,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 186,6 triệu đồng/lượng mua vào và 189,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-1 (giờ Việt Nam) đang giao dịch ở mức 5.515,8 USD/ounce, giảm khoảng 6 USD so với sáng nay, tức còn tăng khoảng 99 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 174,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 15,6 – 16,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 15,2 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN