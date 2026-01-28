Kinh tế

Thị trường

Giá vàng miếng SJC lên 183,2 triệu đồng/lượng

SGGPO

Chiều nay 28-1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường, lên đến 183,2 triệu đồng/lượng.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay. Tổng cộng tăng 5,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 180,7 triệu đồng/lượng mua vào và 183,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng tăng 5 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 179 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng tăng 5,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 2,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng tăng 5,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 179,7 triệu đồng/lượng mua vào và 182,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới lại lập kỷ lục giá mới trên thị trường châu Á. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 28-1 (giờ Việt Nam) lên 5.278,2 USD/ounce, tăng thêm 66 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 99 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 167,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,5 – 16,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 15,2 – 15,6 triệu đồng/lượng.

