Hàng tết nhộn nhịp vượt sóng ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp hơn hẳn khi các chuyến tàu liên tục chở hàng hóa ra đặc khu Lý Sơn.

Clip: Không khí nhộn nhịp chở hàng hóa ra đặc khu Lý Sơn ở cảng Sa Kỳ. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại cầu cảng Sa Kỳ, các công nhân tất bật vận chuyển hàng trăm chậu hoa cúc xuống tàu dịch vụ hậu cần Mười Giáp đưa ra đặc khu Lý Sơn.

Các công nhân đang bốc xếp hoa tết lên tàu Mười Giáp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cùng với các tàu hàng khác, tàu Hải Đảo 07 chất đầy các mặt hàng thực phẩm như gà, heo, trứng đến thiết bị điện tử, đồ gia dụng như ti vi, tủ lạnh, bàn ghế…, mang theo không khí tết đủ đầy ra với người dân Lý Sơn.

Tàu Hải đảo 07 chở đầy hoa tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện nay, tại cảng Sa Kỳ có 10 tàu vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn nhằm vận chuyển, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt và mua sắm tết của người dân đặc khu Lý Sơn.

Một số nông sản được vận chuyển lên tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo thống kê, hiện toàn đặc khu Lý Sơn có 4 chợ dân sinh, 7 đại lý phân phối hàng thiết yếu và hơn 700 hộ kinh doanh cá thể, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 23.000 người dân. Mỗi năm, tổng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt và sản xuất của địa phương ước tính trên 1 triệu tấn hàng hóa các loại, trong đó phần lớn được vận chuyển bằng đường biển.

Tận dụng các vị trí trên tàu Mười Giáp để đặt hoa tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa hoa lên tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chính quyền đặc khu Lý Sơn đã chủ động chuẩn bị tết sớm, tập trung bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và hoa, cây cảnh, đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng dịp tết.

NGUYỄN TRANG