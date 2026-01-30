Mua bạc trên ứng dụng BIDV có thể nhận bạc vật chất ngay

Khách hàng có thể mua bạc vật chất trực tiếp trên ứng dụng BIDV và nhận hàng ngay, thay vì phải chờ 3–6 tháng như tình trạng đang phổ biến trên thị trường hiện nay.

Ngày 30-1, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat (Công ty Ancarat) đã ký kết hợp tác, chính thức mở rộng kênh phân phối sản phẩm bạc thông qua ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking. Theo đó, từ tháng 2-2026, khách hàng có thể mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 99,9% và cả sản phẩm bạc mỹ nghệ, quà tặng… thông qua tính năng mua bán và thanh toán trực tuyến ngay trên nền tảng ngân hàng số của BIDV.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Ancarat cũng cho biết, việc đưa sản phẩm bạc Ancarat lên nền tảng ngân hàng số BIDV SmartBanking không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà còn góp phần chuẩn hóa và minh bạch hóa thị trường kim loại quý.

Sau khi triển khai bán bạc trên ứng dụng BIDV, các sản phẩm bạc, đặc biệt là tích trữ là bạc miếng, bạc thỏi sẽ được giao ngay cho khách hàng vì hàng đã có sẵn tại kho. Dù vậy, ông Trung Anh cũng cho biết, Ancarat áp dụng giới hạn số lượng mua mỗi ngày cho từng khách hàng trên ứng dụng BIDV nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ lớn và bảo đảm sự công bằng cho khách hàng có thể mua được bạc theo nhu cầu thật.

Liên quan tình trạng khan hiếm bạc vật chất do nhu cầu tích trữ tăng cao, nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn giao ngay, thời gian giao hàng bị kéo dài 3–6 tháng. Ông Nguyễn Trung Anh khẳng định, bạc tại Việt Nam không thiếu nguyên liệu, sự thiếu hụt chủ yếu xuất phát từ năng lực sản xuất chưa theo kịp nhu cầu tăng mạnh của người dân. Theo ông Trung Anh, các doanh nghiệp trong nước vẫn được phép nhập khẩu bạc, nguồn nguyên liệu cơ bản liên thông với thị trường thế giới. Tình trạng khan hiếm bạc toàn cầu chỉ mang tính cục bộ, theo từng khu vực và từng thời điểm.

NHUNG NGUYỄN