Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 29-1

Chiều 29-1, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Kỳ này, giá xăng E5RON92 tăng 56 đồng/lít lên 18.339 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít lên 18.845 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít lên 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít lên 18.176 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 761 đồng/kg lên 14.633 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, giá xăng dầu thế giới biến động do tác động của nhiều yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đợt thời tiết lạnh mạnh tại Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sâu hơn dự báo, đồng USD suy yếu, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn nhưng xuất hiện một số tín hiệu tích cực trong đàm phán. Do đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ ngày 22-1 đến 28-1 tăng ở hầu hết các mặt hàng.

Kỳ điều hành này, liên bộ Công thương – Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới, đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Mức giá mới này được áp dụng từ 15 giờ ngày 29-1. Bộ Công thương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

PHÚC HẬU