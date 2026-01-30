Giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 8,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Trưa 30-1, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sau phiên tăng mạnh hôm trước. Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn vàng miếng SJC.

Khoảng 11 giờ 45 phút, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng. Tính từ chiều hôm qua, giá giảm tổng cộng 8,7 triệu đồng/lượng, niêm yết 176,6 triệu đồng/lượng mua vào và 180,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng; tính từ chiều hôm qua, tổng mức giảm 8,5 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch ở mức 178,1 triệu đồng/lượng mua vào và 181,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng miếng SJC, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 2,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; tính từ chiều hôm qua, tổng mức giảm 8 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết 178,6 triệu đồng/lượng mua vào và 181,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, khoảng 12 giờ ngày 30-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 5.211,1 USD/ounce, giảm khoảng 85 USD so với sáng nay và giảm hơn 156 USD so với giá chốt phiên New York đêm trước. Quy đổi tương đương 163,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 16,4–16,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN