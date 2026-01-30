Giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 8,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Khoảng 11 giờ 45 phút, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng. Tính từ chiều hôm qua, giá giảm tổng cộng 8,7 triệu đồng/lượng, niêm yết 176,6 triệu đồng/lượng mua vào và 180,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Cùng thời điểm, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng; tính từ chiều hôm qua, tổng mức giảm 8,5 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch ở mức 178,1 triệu đồng/lượng mua vào và 181,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Đối với vàng miếng SJC, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 2,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; tính từ chiều hôm qua, tổng mức giảm 8 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết 178,6 triệu đồng/lượng mua vào và 181,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường thế giới, khoảng 12 giờ ngày 30-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 5.211,1 USD/ounce, giảm khoảng 85 USD so với sáng nay và giảm hơn 156 USD so với giá chốt phiên New York đêm trước. Quy đổi tương đương 163,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 16,4–16,9 triệu đồng/lượng.