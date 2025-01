Đón Tết ở TPHCM: Rất riêng, rất lạ

Vậy Tết ở TPHCM có gì? Liệu có đáng để người ta ở lại không? Đối với nhiều người đó là lựa chọn bất đắc dĩ vì không thể về quê do công việc, do điều kiện tài chính hay những lý do cá nhân khác. Nhưng cũng có người ở lại vì muốn trải nghiệm một Tết khác lạ, Tết của một thành phố đã trở nên yên bình, lặng lẽ giữa sự nhộn nhịp hàng ngày.

Ảnh minh họa

Tôi đã từng có một cái Tết ở lại TPHCM, tránh được tiếng bước chân vội vã nơi bến xe, tránh cảnh chen chúc trên tàu lửa. Khi tất cả mọi người xung quanh hối hả trở về quê nhà, thành phố dần thưa người, đường phố bỗng chốc trở nên thoáng đãng đến lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở TPHCM, tôi thấy thành phố không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn cảnh tắc đường kéo dài vào giờ cao điểm. TPHCM như một phép màu, hóa thân thành một thành phố yên bình, nhẹ nhàng đón Tết.

Những ngày cuối năm, TPHCM vẫn rực rỡ, lung linh với đèn hoa trang trí khắp nơi. Chợ hoa Tết bày bán những chậu mai vàng rực rỡ, những cành đào hồng thắm cùng đủ loại hoa cảnh khác. Dù không đông đúc như ở các tỉnh thành khác, chợ hoa Tết ở TPHCM vẫn có một nét gì đó riêng biệt. Người mua không vội vã, không chen chúc, mà nhẹ nhàng dạo chơi, ngắm nghía từng chậu hoa, chậu cây, chọn lựa những gì đẹp nhất để mang về trang trí nhà cửa.

Đêm giao thừa, TPHCM khoác lên mình một bộ áo mới. Những con đường được trang hoàng bởi ánh đèn rực rỡ, sắc đỏ vàng nổi bật khắp nơi. Ở trung tâm thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ như một lễ hội ánh sáng thu nhỏ, thu hút hàng ngàn người đổ về đây để chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Tiếng nhạc Tết rộn ràng vang lên từ khắp các cửa hàng, nhà hàng, tạo nên một không khí lễ hội thật sự.

Khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, tôi bất giác cảm nhận một chút xao xuyến trong lòng. Đó không phải là cảm giác buồn bã hay tiếc nuối vì không được về quê, mà là một sự an nhiên đến lạ. Ở lại TPHCM đón Tết không hẳn là thiếu thốn hay cô đơn. Ngược lại, tôi nhận ra rằng, TPHCM vẫn rất đỗi ấm áp, chỉ khác là sự ấm áp ấy đến từ những người bạn, từ hàng xóm, từ những đồng nghiệp cũng chọn ở lại.

Có một điều đặc biệt là Tết TPHCM không có những bữa cơm gia đình đầm ấm quen thuộc như ở quê. Nhưng những mâm cơm đón Tết ở đây lại mang đậm dấu ấn của sự sẻ chia và thấu hiểu. Bạn bè tụ họp lại, nấu nướng và cùng nhau đón năm mới. Những món ăn không quá cầu kỳ, có khi chỉ là vài món đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự chân thành và tình cảm. Một chén canh khổ qua nhồi thịt, một đĩa dưa hấu đỏ au, thêm vài lát bánh tét, thế là đã đủ đầy cho một mâm cơm ngày Tết.

Những ngày Tết ở TPHCM, khi mà các cửa hàng lớn hầu như đều đóng cửa, những khu chợ nhỏ, tiệm tạp hóa trong các con hẻm vẫn hoạt động. Người bán vẫn nhiệt tình, người mua vẫn tấp nập. Cả thành phố dường như không còn là TPHCM quen thuộc, mà trở nên gần gũi và bình dị hơn. Những con hẻm nhỏ, những khu phố người Hoa ở quận 5, quận 6 nhộn nhịp không kém gì những ngôi làng nhỏ miền Bắc, miền Trung. Tại đây, người ta vẫn thấy các ông đồ viết thư pháp, các cụ già bày bán câu đối, những hoạt động không thể thiếu trong ngày Tết truyền thống.

Ở lại TPHCM ăn Tết, tôi đã học được cách nhìn nhận sự khác biệt của Tết ở quê và Tết ở thành phố một cách tích cực hơn. Tết không chỉ là nơi chốn, mà còn là tâm trạng, là cách mỗi người cảm nhận và đón nhận nó. Dù không có gia đình bên cạnh, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vì những người bạn thân thiết, những người đã cùng tôi chia sẻ từng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Và rồi tôi hiểu rằng, cái Tết thật sự không chỉ nằm ở chốn quen thuộc, mà là nằm trong lòng mỗi người. TPHCM trong những ngày Tết đã dạy tôi trân trọng hơn những khoảnh khắc yên bình, lặng lẽ mà không kém phần ấm áp. Vội vàng, sôi động, nhưng khi ta biết dừng lại, biết tận hưởng, thì ngay cả giữa chốn đô thị xa hoa, ta vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc dịu dàng, êm đềm của ngày Tết.

Tết TPHCM đối với những ai chưa từng trải nghiệm, có thể là một cái Tết khác biệt, nhưng với những ai đã từng ở lại, sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, một dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng. TPHCM vẫn luôn có một cái Tết rất riêng, rất lạ và rất đỗi thân thương.

NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH