Đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sáng 30-8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Cùng dự sự kiện có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình...

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 1868/QĐ-TTg ngày 29-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Quyết định số 347/QĐ-ĐU ngày 29-8 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, quê quán tại TP Huế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 10-2023), đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12-2010, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3-2021, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Tháng 2-2025, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư đã quan tâm, quyết định tăng cường cán bộ cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao. Trong 43 năm công tác, đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí Lê Hoài Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

“Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội, thời cơ; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược đối với nhiệm vụ đối ngoại; phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngoại giao là hết sức nặng nề. Đồng chí cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó; thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nỗ lực phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

