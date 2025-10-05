Đồng chí Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 5-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị, Quảng Bình (trước hợp nhất) trong nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động hiệu quả hơn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn, tiềm năng lớn hơn, cần phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đóng góp vào mục tiêu bứt phá của đất nước. Cập nhật, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, khát vọng cống hiến. Ngay sau đại hội, tỉnh phải ban hành chương trình hành động theo tinh thần “6 rõ”: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả, nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang

Tại đại hội, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 đồng chí, Ban Thường vụ có 17 đồng chí. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

MINH PHONG