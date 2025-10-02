Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Quang cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo khẳng định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả; phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng; văn hóa – xã hội có nhiều thành tựu mới; quốc phòng – an ninh được củng cố vững chắc; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trình bày báo cáo tại đại hội

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Báo cáo chính trị xác định 5 quan điểm phát triển, 39 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 10 chỉ tiêu về kinh tế, khoa học – công nghệ, 17 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh; đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra; đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh vừa tổ chức tốt Đại hội vừa tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần sớm khắc phục.

Các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đại hội nghiên cứu kỹ, quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Nghệ An ngày 15-5-2025 và bám sát tình hình thực tiễn để xác định mục tiêu, giải pháp phù hợp, khả thi.

Đồng chí nhấn mạnh Đại hội cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới tư duy và hành động, mạnh dạn thoát khỏi quán tính cũ để tạo sức bật mới cho Nghệ An; đồng thời xác định rõ động lực, nguồn lực mới cho tăng trưởng. Yếu tố quyết định để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực chính là con người gắn với tổ chức bộ máy, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Đồng chí cũng lưu ý Nghệ An cần đặc biệt quan tâm đến vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

