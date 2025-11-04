Chính trị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4-11, tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thay đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030
info dc Nguyen Duy Ngoc.jpg
