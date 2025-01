Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng quà chúc mừng Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đến thăm Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2024. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp của Đoàn 2, Tổng cục Chính trị trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Đoàn 2, Tổng cục Chính trị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đoàn đến thăm Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, Bộ Tư lệnh TPHCM. Trong không khí ấm áp thân tình, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây. Đồng chí chúc mừng Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an đến cán bộ, chiến sĩ và mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tịch HĐND TPHCM tặng quà Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đến thăm Bệnh viện Từ Dũ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn dành nhiều thời gian lắng nghe Ban Giám đốc bệnh viện thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Bệnh viện Từ Dũ, nhất là những phương pháp mới, sáng kiến sáng tạo nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sản phụ. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc tập thể Bệnh viện Từ Dũ nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm, tặng quà Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đoàn đến thăm cụ bà Phạm Thị Hoa (100 tuổi, ngụ phường 6, quận 10). Đồng chí trao tặng thư chúc thọ của Chủ tịch nước, Khánh chúc mừng của Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến cụ Phạm Thị Hoa. Nhân dịp năm mới sắp đến, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc cụ Phạm Thị Hoa thật nhiều sức khỏe, trường thọ, là điểm tựa tinh thần để các thế hệ sau noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao thư chúc thọ của Chủ tịch nước, Khánh chúc mừng của Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến cụ Phạm Thị Hoa. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Đậu

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng quà gia đình bà Từ Muội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đến thăm em Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (sinh năm 2009, mồ côi cha, mẹ, ngụ phường 4, quận 10); gia đình bà Phạm Thị Đậu (phường 2, quận 10), là mẹ liệt sĩ; hộ gia đình bà Từ Muội (phường 2, quận 10), hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số.

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi, động viên các cá nhân, gia đình nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống. Đồng thời gửi gắm chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình.

NGÔ BÌNH