Đồng chí Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TPHCM

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TPHCM (gọi tắt là Hội đồng), do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt và công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh là Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc là Phó Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng còn có ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Hội đồng có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Thành ủy, UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TPHCM và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức, được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ các nội dung để tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn; tổ chức thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

NGÔ BÌNH