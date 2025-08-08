Phường Sài Gòn phát động thi đua chào mừng Đại hội

Ngày 8-8, phường Sài Gòn (TPHCM) phát động phong trào thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Sài Gòn phát động đợt thi đua

Hưởng ứng đợt thi đua, 37 đơn vị phường Sài Gòn đã đăng ký 54 công trình thi đua tiêu biểu. Riêng UBND phường Sài Gòn đăng ký hai công trình là quyết tâm thực hiện "3 đúng - 3 nhanh - 3 giảm", và phục vụ hành chính thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn đăng ký 3 công trình: công trình 10 bản chứng thực - 15 phút trả, công trình tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 85%, và công trình xây dựng clip hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến...

Tại buổi lễ, Hội Cựu chiến binh phường Sài Gòn đã trao tặng học bổng Võ Nguyên Giáp cho học sinh giỏi hiếu học, quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường; phường Sài Gòn cũng phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cán bộ, công chức phường Sài Gòn ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn cho rằng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân phường Sài Gòn phải chủ động kiến tạo, chuyển hóa thách thức thành thời cơ, nỗ lực cùng nhau hiện thực hóa khát vọng phát triển địa phương ngày càng văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Phong trào thi đua 100 ngày phải đi vào từng việc làm cụ thể, từng hành động quyết liệt, từng sáng kiến sáng tạo. Trong đợt thi đua, phường Sài Gòn tổ chức, vận hành thông suốt hiệu quả bộ máy chính quyền phường theo mô hình mới, bảo đảm thông suốt – kỷ cương – hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, không để bất kỳ khoảng trống nào trong quản lý, phục vụ người dân.

Trao học bổng đến học sinh hiếu học

Đồng thời, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn, nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp lên tầm cao mới. Mỗi cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng trong chuỗi vận hành của nền hành chính công vụ hiện đại – chuyên nghiệp – tận tâm.

Phường Sài Gòn quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi biểu hiện tiêu cực, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng chính trị, xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông chính sách, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thi đua yêu nước. Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ là một tấm gương sáng trong phục vụ, một hình mẫu trong sự liêm chính và tiên phong trong hành động vì cộng đồng.

Lãnh đạo, công chức phường Sài Gòn tham gia hoạt động đạp xe tham quan thành phố

Sau lễ phát động, lãnh đạo phường, các đơn vị đăng ký thi đua cùng toàn thể cán bộ, công chức phường Sài Gòn tham gia đạp xe diễu hành tham quan thành phố.

NGÔ BÌNH