Nghiên cứu giải pháp để duy trì thương hiệu các cơ quan báo chí TPHCM

Quá trình thực hiện sắp xếp báo chí TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét, có giải pháp để duy trì thương hiệu, vai trò của các cơ quan báo chí truyền thống trên địa bàn thành phố hiện nay theo đúng chủ trương, quy định.

Ngày 10-9, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã phát thông báo kết luận của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc về công tác sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM.

Theo đó, Bí thư Thành ủy TPHCM kết luận, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo đài đối với quá trình xây dựng, phát triển TPHCM trong suốt thời gian qua.

Việc triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung của Đảng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò chủ lực của báo chí TPHCM trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đài phát thanh, truyền hình (Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh và truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu) và việc sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu vào Báo Sài Gòn Giải Phóng; hoàn thành trước ngày 14-9.

Cùng với đó giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị và thành viên dự họp, thực hiện rà soát kỹ lưỡng các nội dung và căn cứ các quy định liên quan để đề xuất bổ sung, hoàn thiện đề án sắp xếp báo chí TPHCM, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; điều chỉnh tên gọi của đề án theo đúng định hướng, quy định của Trung ương; tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến.

Song song đó, chuẩn bị kỹ nội dung, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM để phối hợp, thống nhất với Đảng ủy UBND TPHCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM và các cơ quan liên quan khi tham gia góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù TPHCM và sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí đối với các nội dung liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình phù hợp với thực tiễn, đặc thù của TPHCM.

Trước đó, ngày 6-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì nghe báo cáo về công tác sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM. Buổi làm việc còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM và các cơ quan báo chí TPHCM.

VĂN MINH