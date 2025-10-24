Đề xuất thành lập cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở TPHCM, Hà Nội

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định: Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (ĐPT) là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ…

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. Dự thảo cũng làm rõ khái niệm xuất bản báo chí trên không gian mạng; bổ sung các quy định về nguồn thu mới cho cơ quan báo chí nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động…

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, có ý kiến cho rằng cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực ĐPT ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí. Đây là vấn đề được nhiều ĐB quan tâm thảo luận, cùng với vấn đề xuất bản báo chí trên không gian mạng.

ĐB Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) cho rằng, Luật Báo chí (sửa đổi) cần khuyến khích hình thành các mô hình liên kết, tập đoàn báo chí nhằm tăng hiệu quả hoạt động. ĐB Phan Thị Thanh Phương (TPHCM) đồng tình với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp lại hệ thống các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp không nên đồng nghĩa với đồng nhất, không làm mất đi những thương hiệu báo chí quý giá của đất nước, ảnh hưởng đến hiệu quả thông tin, phản biện và truyền cảm hứng xã hội. Do đó, ĐB kiến nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) một điều khoản riêng quy định về cơ quan báo chí đặc thù, hoặc cơ quan báo chí chủ lực ĐPT.

ĐB Phan Thị Thanh Phương (TPHCM) phát biểu thảo luận về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cụ thể, ĐB kiến nghị cho phép một số cơ quan báo chí có thương hiệu, uy tín lớn, tự chủ tài chính hoàn toàn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa phương được giữ tư cách pháp nhân độc lập, được đăng ký là cơ quan báo chí chủ lực ĐPT. Bên cạnh đó, quy định rõ các tiêu chí xác định cơ quan báo chí đặc thù, như có thời gian hoạt động tối thiểu 20 năm (có thể 30 năm, 40 năm); có tầm ảnh hưởng xã hội và uy tín trong nước hoặc quốc tế. Song song, cơ quan chủ quản (Thành ủy hoặc UBND của TPHCM, Hà Nội) chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về định hướng chính trị, nhưng cho phép báo hoạt động độc lập về nghiệp vụ và tài chính, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý báo chí Trung ương.

Theo ĐB Phan Thị Thanh Phương, TPHCM hoàn toàn có đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để xây dựng mô hình cơ quan báo chí chủ lực ĐPT, trở thành trung tâm báo chí - truyền thông của khu vực phía Nam; tương tự, Hà Nội cũng sẽ làm tốt việc này ở khu vực phía Bắc. ĐB kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung một điều luật riêng quy định về cơ chế đặc thù cho hai thành phố lớn này, cho phép được thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí - truyền thông chủ lực ĐPT.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm quy định về thành lập các cơ quan báo chí chủ lực ĐPT - đây là loại hình báo chí thế giới khá phổ biến; cần quy định rõ các điều kiện để được thành lập các cơ quan báo chí mạnh này, nhất là ở những địa phương lớn như TPHCM, Hà Nội; đồng thời đề nghị giữ những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc như Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ… ĐB Phạm Nam Tiến (Lâm Đồng) - đại biểu chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực ĐPT, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG