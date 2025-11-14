Đồng Nai: 7 mỏ đá phục vụ dự án trọng điểm được áp dụng cơ chế đặc thù

Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến giữa tháng 11-2025, đã có 7 mỏ đá được UBND tỉnh chấp thuận áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản theo Nghị quyết 168/NQ-CP và Nghị quyết 02/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Khai thác đá tại mỏ đá Núi Nứa

Các mỏ gồm: Tân Cang 2, Tân Cang 7, Tân Cang 9, Ấp Miễu, Núi Nứa, Thiện Tân 4 và Thiện Tân 5.

Điểm nổi bật của hai nghị quyết là cho phép tăng tối đa 50% công suất khai thác so với giấy phép hiện hữu đối với những mỏ còn thời hạn và phù hợp quy hoạch, đồng thời ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án quốc gia và công trình giao thông trọng điểm. Đây được xem là bước tháo gỡ kịp thời, giúp doanh nghiệp chủ động mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng nguồn cung vật liệu xây dựng, giảm nguy cơ thiếu hụt – yếu tố thường xuyên đe dọa tiến độ các dự án lớn.

Bên cạnh việc nới công suất, cơ chế đặc thù còn rút gọn hàng loạt thủ tục hành chính, xử lý nhanh các vướng mắc pháp lý. Điều này đặc biệt quan trọng khi Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM, cùng mạng lưới đường kết nối, vành đai và cao tốc chuẩn bị khởi công.

Hiện tỉnh Đồng Nai có 23/33 mỏ đá đủ khả năng cung ứng vật liệu cho các dự án trọng điểm. Ngoài 7 mỏ được nới công suất trên, mỏ Tân Cang 1 cũng đã được chấp thuận áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, hai mỏ Thiện Tân 7 và Thiện Tân 9 đang được rà soát để bổ sung vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù.

Sở NN-MT cho biết sẽ tiếp tục rà soát, khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký mở rộng công suất theo các nghị quyết của Chính phủ, nhằm tăng nguồn cung vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

