Giải Golf thiện nguyện gây quỹ hơn 1,2 tỷ đồng

Hội Golf Bà Rịa – Vũng Tàu (BVGA) vừa phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (TPHCM) và hơn 30 doanh nghiệp tổ chức thành công Giải Golf thiện nguyện vì cộng đồng và nhận được ủng hộ, gây quỹ hơn 1,2 tỷ đồng để chăm lo cho đời sống người dân xã đảo.

Giải Golf thiện nguyện vì cộng đồng

Giải có sự tham gia của 132 golfers đến từ các doanh nghiệp, tổ chức địa phương. Đặc biệt, giải có sự chung tay góp sức của Tập đoàn SCG Việt Nam, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (BPG) và hơn 30 doanh nghiệp đồng hành tài trợ, nhằm gây quỹ ủng hộ các chương trình thiện nguyện và an sinh xã hội tại địa phương.

“Long Son Charity Golf Tournament 2025” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm khi ghi nhận số tiền gây quỹ hơn 1,2 tỷ đồng, cùng với nhiều hiện vật và quà tặng ý nghĩa được đóng góp bởi các doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Toàn bộ số tiền sẽ được dành cho các chương trình an sinh xã hội tại xã Long Sơn, như “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em” và “Quỹ Chăm sóc người cao tuổi”.

Ban Tổ chức cam kết thực hiện giải ngân nhanh chóng, công khai và minh bạch, bảo đảm mọi nguồn hỗ trợ đều được trao tận tay những hoàn cảnh thực sự cần giúp đỡ, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mà giải đấu hướng tới.

Các golfers tham gia giải thiện nguyện vì cộng đồng

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động giữa UBND xã Long Sơn và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP); đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ gắn kết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chung tay vì cộng đồng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân xã Long Sơn.

PHÚ NGÂN