Đồng Nai đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm chăn nuôi

Quận 8 đã đăng ký thực hiện các mô hình vận động người dân cùng chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc như: lắp đặt 2.144 camera an ninh; trang bị 3.822 bình chữa cháy; thực hiện 22 tuyến hẻm gắn cổng an ninh.