Đồng Nai: Giải cứu người phụ nữ có biểu hiện tâm thần bế con đi lang thang

Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 4-9, người dân thôn 9, xã Đồng Phú (Đồng Nai) phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần, tay bế một bé trai sơ sinh chừng hai tháng tuổi, đi lang thang. Trước tình huống tiềm ẩn rủi ro cho cháu bé, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Chị Đ.T.M. có biểu hiện bệnh tâm thần, ẵm trên tay con thơ

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Phú đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương, đoàn thể và người dân để tiếp cận xử lý. Lực lượng Công an đã kịp thời đưa cháu bé khỏi người mẹ đang không ổn định tâm lý, đồng thời đưa chị về Trạm Y tế xã để theo dõi sức khỏe.

Cơ quan chức năng xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai bàn giao cháu bé và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đ.T.M

Công an xã thực hiện xác minh nhân thân, tra cứu dữ liệu và xác định người phụ nữ là chị Đ.T.M. (sinh năm 1992, quê tại xã Đắk Sin, tỉnh Lâm Đồng) đã mất tích suốt nhiều tháng sau khi phát bệnh tâm thần. Ngay sau đó, đơn vị đã liên hệ được với gia đình và tạo điều kiện để gia đình đến đón chị M..

Theo gia đình, chị M. bắt đầu có biểu hiện bệnh tâm thần từ tháng 6-2024. Đến tháng 10-2024, trong lúc cha mẹ đi làm thuê, chị M. đã rời khỏi nhà và mất tích suốt nhiều tháng qua.

Cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng chức năng, gia đình chị M. đã viết thư cảm ơn sâu sắc đến Công an, UBND và người dân xã Đồng Phú. Cùng với đó, chính quyền và các đoàn thể đã vận động hỗ trợ 3 triệu đồng để gia đình có điều kiện đưa hai mẹ con về quê an toàn.

BÙI LIÊM - NGỌC HUẤN