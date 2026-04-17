Xã hội

Đồng Nai: Giao UBND cấp xã quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm đất dành cho đường sắt

SGGPO

Sáng 17-4, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về phân cấp quản lý, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND cấp xã trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt và kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là việc lấn chiếm, sử dụng trái phép, đặt chướng ngại vật, chất dễ cháy nổ ở khu vực hành lang an toàn tuyến đường.

Hiện trường vụ sà lan va chạm tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua cầu Ghềnh, tỉnh Đồng Nai

Cấp xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật và chủ trì giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt.

Phong trào đường tàu - đường hoa được hưởng ứng rộng rãi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt chưa được phân định rõ, gây lúng túng khi tổ chức thực hiện, tình trạng lấn chiếm đất dành cho đường sắt chưa được xử lý kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

