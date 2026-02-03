Đồng Nai: Khởi công, thông xe kỹ thuật 5 dự án chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng dự án đường ven sông Cái

Theo đó, khởi động dự án Khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi với quy mô 1.500ha, tổng mức đầu tư khoảng 30.500 tỷ đồng.

Dự án có mục tiêu hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, tích hợp chăn nuôi – trồng trọt – chế biến theo chuỗi giá trị khép kín; đồng thời ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, số hóa trong quản lý sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc.

Công trình cầu Thống Nhất đã được thông xe kỹ thuật

Cũng trong buổi sáng, tỉnh tổ chức thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1, đoạn qua TP Long Khánh cũ với chiều dài khoảng 4,4km, mức đầu tư 1.315 tỷ đồng. Công trình được khởi công cuối năm 2024 với mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho quốc lộ 1, hoàn thiện trục vành đai bao quanh khu vực đô thị Long Khánh.

Tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất với mức đầu tư 479 tỷ đồng, một trong các hạng mục quan trọng thuộc dự án đường trục trung tâm tỉnh Đồng Nai. Khi hoàn thành, cầu và tuyến đường sẽ trở thành trục kết nối chiến lược, nối khu vực trung tâm Đồng Nai ra đường Đặng Văn Trơn, lên cầu An Hảo để đi quốc lộ 51.

Dự án đường ven sông Cái đã được tỉnh Đồng Nai triển khai

Cùng ngày, tỉnh tổ chức khởi công xây dựng dự án đường ven sông Cái, phường Trấn Biên với mức đầu tư 574 tỷ đồng. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm được thiết kế men theo bờ sông Đồng Nai, nhằm hình thành trục giao thông cảnh quan xuyên suốt khu vực trung tâm tỉnh; đồng thời khởi công dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa với mức đầu tư 72 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN