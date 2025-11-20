Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, thu giữ 777kg ma túy tổng hợp

Ngày 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá thành công chuyên án 825P, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua Lào về Việt Nam, thu giữ 777kg ma túy tổng hợp, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.

Đường dây tinh vi, tổ chức chặt chẽ

Đầu tháng 7-2025, lực lượng C04 phát hiện 2 đối tượng tại Hà Nội là Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi) có dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, phát hiện đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, Phú Thọ) cầm đầu, có liên hệ trực tiếp với nhóm đối tượng nói trên.

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức khép kín, hoạt động tinh vi, hai đơn vị đã xác lập chuyên án 825P để đấu tranh.

Lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng chức năng bên cạnh số lượng ma túy thu giữ được. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Qua điều tra, xác định đối tượng cầm đầu là Trần Văn Quyết (tên gọi khác là Long, 40 tuổi, quê TPHCM), hiện đang trốn truy nã tại khu vực tam giác vàng, có liên kết với nhiều đối tượng người Việt ở nước ngoài để hình thành các đường dây ma túy lớn đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây sử dụng ứng dụng mã hóa như Telegram, Signal, tên giả, không liên lạc trực tiếp, chỉ giao nhận ma túy qua định vị GPS và ảnh hiện trường, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hơn 1,2 tấn ma túy được vận chuyển trong 2 tháng

Từ tài liệu điều tra xác định, trong 1 lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long (tức Trần Văn Quyết), đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng/kg, Tuấn nhận lời.

Một trong các đối tượng của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Cũng theo tài liệu điều tra, tháng 5-2025, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300kg ma túy tại sân vận động vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Số ma túy này được Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột là Nguyễn Thị Cúc và Hoàng Văn Sáng (chồng bà Cúc) tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên. Tại đây, ma túy được chia nhỏ, đưa đến các điểm vắng như nhà hoang, khu nghĩa trang để giao hàng bằng cách gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh bị bại lộ, Long chỉ đạo 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Thái (31 tuổi ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2kg đến 24kg ma túy, và chỉ chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết số ma túy này.

Đầu tháng 8-2025, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930kg ma tuý tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam. Số ma túy tiếp tục được giao cho Chu Anh Tuấn cất giấu và phân phối.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18-8 đến 17-9, các đối tượng đã tiêu thụ hơn 200kg ma túy ở nhiều tỉnh, trong đó có các chuyến hàng đưa đi các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Đồng loạt phá án, thu giữ gần 800kg ma túy

Tối 21-9, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, đồng loạt ra quân bắt giữ Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng tại Phú Thọ, thu giữ 706kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không và nhiều tang vật liên quan. Cùng lúc, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ thêm 11 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy.

Số lượng tang vật bị thu giữ trong chuyên án. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Tổng số tang vật thu giữ đến nay là 777kg ma túy tổng hợp. Ban chuyên án đã khởi tố 13 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt đối tượng cầm đầu Trần Văn Quyết.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của chuyên án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng, biểu dương tinh thần chủ động, mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

ĐỖ TRUNG