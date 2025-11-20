Pháp luật

Triệt phá đường dây cần sa xuyên quốc gia điều hành từ nước ngoài, thu giữ hơn 1 tấn tang vật

SGGPO

Ngày 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, hoạt động công khai trên mạng xã hội với tên gọi “Cô tiên thơm”, “Chuyên mùi”.

Theo C04, cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện các nhóm nêu trên rao bán cần sa công khai trên nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng ngàn thành viên tham gia. Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên biên giới, có sự điều hành từ nước ngoài, C04 đã xác lập chuyên án đấu tranh nhiều giai đoạn.

Cần sa 1.jpg
Số lượng lớn cần sa được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Sau khi Thái Lan hợp pháp hóa việc trồng cần sa, một số đối tượng người Việt đã sang đầu tư, lập trang trại trồng và chế biến cần sa. Hàng hóa sau đó được hút chân không, mã hóa chủng loại, ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... rồi vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào về Việt Nam.

Cần sa được tập kết tại các tỉnh, thành như TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Ninh, sau đó chia nhỏ cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp, sử dụng Telegram để quảng cáo, bán hàng, nhận tiền qua tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa nhằm tránh truy vết.

Cần sa 2.jpg
Cơ quan chức năng theo dõi di biến động của các đối tượng vận chuyển cần sa. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Cầm đầu đường dây được xác định là Đặng Sử Hòa và Nguyễn Văn Việt (cùng 29 tuổi), hiện đang trốn ở nước ngoài. C04 đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước, cử lực lượng sang Thái Lan khảo sát hiện trường và trao đổi nghiệp vụ.

Chuyên án được chia thành 3 giai đoạn phá án, mỗi giai đoạn các đối tượng đều thay đổi tuyến vận chuyển, để tránh bị phát hiện.

- Giai đoạn 1: Thu giữ 550kg cần sa khô, 10kg cao cần sa và bắt giữ 10 đối tượng;

- Giai đoạn 2: Thu giữ 211kg cần sa khô, 3kg tinh dầu cần sa, bắt giữ 6 đối tượng tại Hà Nội và TPHCM;

- Giai đoạn 3: Thu giữ 276kg cần sa khô, 3 ôtô, bắt giữ 10 đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên.

Tổng cộng, đến nay, chuyên án thu thu giữ hơn 1 tấn cần sa các loại, bắt giữ 26 đối tượng. Đây là một trong những chuyên án thu giữ số lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Cần sa 4.jpg
Hình ảnh cần sa khô. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Lãnh đạo C04 nhận định, chuyên án cho thấy tội phạm ma túy hiện nay đang chuyển sang vận hành công nghệ cao, tổ chức mạng lưới xuyên biên giới, không cần có mặt trực tiếp tại Việt Nam vẫn có thể điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn.

Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Đường dây vận chuyển cần sa mua bán cần sa công khai trên mạng triệt phá đường dây mua bán cần sa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn