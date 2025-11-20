Đề nghị khởi tố 85 người trong vụ tổ chức sử dụng ma túy ở quán karaoke

Chiều 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về quá trình triệt phá ổ nhóm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy tại quán karaoke ở xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

Theo đó, qua công tác nắm và rà soát tình hình, C04 phát hiện tại địa bàn xã trên có 3 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều dấu hiệu phức tạp, là quán karaoke Quỳnh Trang, quán karaoke Mai Về, quán karaoke Q5.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, điểm chung của các quán trên là đều hoạt động trá hình, dù đã không còn hoạt động kinh doanh, song vẫn bí mật nhận khách đến để sử dụng trái phép chất ma túy; đặc biệt có thời điểm có hàng trăm lượt khách đến để sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 3 điểm quán trên.

Rạng sáng 28-6, lực lượng C04 chủ trì (khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ) phối hợp với Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ chia thành nhiều mũi, đồng loạt kiểm tra 3 quán.

Quá trình kiểm tra, phát hiện tại 3 quán có tổng cộng 91 đối tượng có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 83/91 đối tượng có kết quả test dương tính với các chất ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau, 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật vụ việc. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Đến nay, C04 đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ đề nghị khởi tố bị can đối với 85 đối tượng, trong đó có các đối tượng là chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của 3 quán karaoke về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"; "Không tố giác tội phạm" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

ĐỖ TRUNG