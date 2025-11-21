Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông, đâm bạn gái trọng thương

Nghi ngờ chị Đ. có tình cảm với người khác, Vũ sử dụng 2 cây dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào bạn gái.

Bị cáo Trần Tuấn Vũ tại tòa

Sáng 21-11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Tuấn Vũ (sinh năm 1993, cư trú phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2024, Vũ quen biết, nảy sinh tình cảm yêu thương với chị N.T.N.Đ. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19-2-2025, Vũ thấy chị Đ. cùng 3 người đi đến Nhà trọ “N.A” thuộc phường Thới Sơn, tỉnh An Giang để thuê phòng trọ, Vũ điện thoại nhưng chị không nghe máy. Nghi ngờ chị Đ. có tình cảm với người khác, Vũ tức giận điều khiển xe mô tô về nhà lấy 2 cây dao Thái Lan, rồi đến nhà trọ “N.A”.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, Vũ và chị Đ. xảy ra cự cãi. Vũ dùng dao đâm 2 nhát vào vùng bụng, hông bên trái của chị Đ. gây thủng cơ hoành, thủng đại tràng. Khi chị Đ. bỏ chạy, Vũ tiếp tục đâm vào vùng lưng, ngực, tay của chị đến gãy cả 2 lưỡi dao.

Quang cảnh phiên tòa

Chưa dừng lại, Vũ tiếp tục dùng tay đánh, đấm làm chị Đ. ngã quỵ xuống đất.

Khi mọi người phát hiện, tri hô, Vũ lên xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, Vũ đến Công an phường Thới Sơn đầu thú.

Chị Đ. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau thời gian điều trị, ngày 3-3-2025, chị ra viện với tỷ lệ thương tật 63%. Ngày 19-5, Vũ bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ 14 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 40 triệu đồng.

NAM KHÔI