Đắk Lắk: Bắt nhóm thanh niên đòi tiền bảo kê hội chợ

Ngày 14-11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, tối 9-11, nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm đối tượng gây rối tại hội chợ thương mại ở xã văn hóa xã Krông Năng, yêu cầu các hộ kinh doanh phải trả tiền bảo kê, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Krông Năng đã tổ chức theo dõi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1997, ngụ xã Krông Năng) và Đinh Ngọc Lương (sinh năm 2000, ngụ xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) đang nhận 30 triệu đồng tiền bảo kê của các hộ kinh doanh.

Cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tạm giữ thêm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Nhựt (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 2000), Phùng Tấn Bảo (sinh năm 2003), Cao Xuân Hưng (sinh năm 2001) và Lê Quyền (sinh năm 2003, cùng ngụ xã Krông Năng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận, khi hội chợ đang diễn ra, Nhựt đã chỉ đạo Sang và Lương đến quậy phá, không cho người dân tham gia các trò chơi, rồi đòi tiền bảo kê là 50 triệu đồng. Ban đầu các hộ kinh doanh trong hội chợ không đồng ý, thì Nhựt và Lương gọi thêm các đối tượng trên vào hội chợ tiếp tục quậy phá, uy hiếp. Lo sợ, những hộ kinh doanh trong hội chợ đã phải góp tiền đưa cho các đối tượng 30 triệu đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MAI CƯỜNG