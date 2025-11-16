Kiến nghị khởi tố vụ án nhiều cán bộ "hóa phép" đất đai ở Gia Lai

Ngày 16-11, ông Đặng Công Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này, kiến nghị khởi tố vụ án sai phạm về công tác quản lý nhà nước đối với đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Trước đây, người dân có đơn tố cáo về dấu hiệu sai phạm tại khu đất hơn 2.500m² tại thôn Thanh Long (phường Quy Nhơn Tây)

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, ngày 22-10, đơn vị đã ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT về công tác quản lý nhà nước đối với đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây) gồm các ông, bà: Cao Minh Thi (nguyên Chủ tịch UBND xã; nay là Phó Chủ tịch UBND phường), Đặng Thị Tuyết Nhung (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã), Đỗ Nguyên Đính và Lê Công Trang (công chức địa chính xã Phước Mỹ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ngoài ra, thanh tra xác định bà Lê Thị Chánh Tuyết cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Luật Thanh tra năm 2025 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cuối tháng 10-2025, Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét, khởi tố theo quy định và thông báo kết quả giải quyết để theo dõi.

Theo ông Đặng Công Tiến, quá trình thanh tra, đơn vị đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong quản lý đất đai tại khu đất hơn 2.500m² ở thôn Thanh Long (phường Quy Nhơn Tây). "Xét thấy có dấu hiệu vi phạm nên chúng tôi chuyển cơ quan CSĐT kiến nghị khởi tố, xử lý theo tin báo tội phạm", ông Tiến thông tin thêm.

Người dân tố giác về hàng loạt dấu hiệu sai phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở xã Phước Mỹ cũ, thời ông Cao Minh Thi điều hành

Hiện Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng lấn chiếm đất công tại khu vực xã Phước Mỹ cũ (thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây; nay là phường Quy Nhơn Tây). Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm. Đơn tố cáo người dân gửi đến các cơ quan chức năng về các dấu hiệu sai phạm quản lý đất đai ở xã Phước Mỹ cũ Theo đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là khu đất hơn 2.500m² tại thôn Thanh Long (phường Quy Nhơn Tây) do Nhà nước quản lý, trước đây được hợp tác xã Phước Thành 3 (đã giải thể) sử dụng. Tuy nhiên, khu đất này sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân và nhanh chóng bị chia lô, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cán bộ, lãnh đạo và người thân tại xã Phước Mỹ trước đây. Ngoài ra, dư luận và người dân cũng phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích tại nhiều khu vực của xã Phước Mỹ trước đây.

NGỌC OAI