Khánh Hòa: Con đường xuống biển “bỗng dưng” biến mất

Đường đi chung “biến” thành tài sản riêng

Ngày 13-11, ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (sinh năm 1976, ngụ xã Vĩnh Hải) đã đại diện một số người dân địa phương có đơn khiếu nại gửi đến Công an tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc con đường đi chung xuống biển bị chiếm dụng làm tài sản riêng. Dù cơ quan công an đã từng xác định có hành vi giả mạo chữ ký trong hồ sơ đất đai, vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến người dân bức xúc.

Theo trình bày của ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, năm 2017, ông nhận chuyển nhượng 2 thửa đất số 193 và 217, tờ bản đồ số 31, thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (trước đây) từ bà Huỳnh Thị P.T., với tổng diện tích hơn 5.000m². Trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ do Sở TN-MT tỉnh Ninh Thuận (trước đây) cấp ngày 4-5-2017, bản đồ thể hiện rõ một con đường đi chung rộng khoảng 5m, dài hơn 100m nằm giữa hai thửa đất số 193 (của ông Kiệt) và 17 (của ông Trần Đắc Huân). “Con đường này từ lâu được người dân sử dụng làm lối đi chung, không ai tranh chấp. Trong giấy chứng nhận cũ của cả hai bên đều có thể hiện rõ lối đi này,” ông Kiệt nói.

Con đường đi chung xuống biển của người dân bị xây tường, rào chắn

Tuy nhiên, năm 2022, khi ông Trần Đắc Huân làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ mới cho thửa đất số 17, con đường đi chung này bất ngờ biến mất khỏi bản đồ, và phần đất đó lại được gộp vào thửa đất của ông Huân. Đến năm 2024, sau khi ông Huân chuyển nhượng lại đất cho người khác và bên mua xây tường rào chắn lối đi, người dân địa phương mới phát hiện ra sự việc.

Ông Võ Thủ (ngụ thôn Khánh Nhơn), khẳng định: “Con đường đi chung này có từ thời xa xưa, là lối đi chung của người dân xuống biển khai thác và vận chuyển hải sản. Thế nhưng, từ khi con đường này bị chiếm dụng làm của riêng, bà con không còn đường xuống biển, phải đi đường vòng khá xa, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của bà con”.

Chữ ký “bị mượn” trong biên bản kiểm tra

Để có cơ sở cấp đổi GCNQSDĐ cho ông Trần Đắc Huân, ngày 30-8-2022, cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (trước đây) đã tổ chức kiểm tra hiện trạng đất. Đáng chú ý, trong văn bản kiểm tra hiện trạng đất bất ngờ có chữ ký của ông Kiệt, xác nhận không có tranh chấp gì với lối đi chung. Ông Kiệt khẳng định: “Tôi không hề hay biết gì về việc đo đạc hay kiểm tra hiện trạng đất của ông Huân. Đến khi trả hồ sơ, tôi mới thấy chữ ký của mình trong biên bản”.

Chữ ký của ông Kiệt trong biên bản kiểm tra hiện trạng đất được xác định là giả mạo

Thế nhưng, đến ngày 14-9-2022, ông Huân được cấp đổi GCNQSDĐ mới cho thửa đất số 17 và toàn bộ diện tích con đường đi chung đã “biến” thành tài sản riêng nằm trong phần đất của ông Huân. Hiện nay, thửa đất số 17 của ông Huân đã được sang nhượng cho người khác, toàn bộ lối đi chung xuống biển của người dân đã bị rào chắn và xây dựng công trình trên đất.

Theo UBND xã Vĩnh Hải, liên quan đến vụ việc trên, ngày 28-2-2025, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (trước đây) đã có văn bản số 334/CAH-ĐTTH khẳng định, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (trước đây) không tiến hành kiểm tra thực địa và chữ ký mang tên ông Kiệt trong biên bản kiểm tra là do một người làm thuê cho ông Trần Đắc Huân ký thay. Việc giả mạo chữ ký không làm thay đổi bản chất vụ việc, diện tích đất của hai bên không bị ảnh hưởng (?).

Con đường đi chung xuống biển bị rào chắn, xây dựng công trình trên đất

Không đồng tình với kết luận này, ông Kiệt và người dân địa phương tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Công an tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu làm rõ. Ông Kiệt cho biết: “Chúng tôi không muốn kiện tụng kéo dài, chỉ mong cơ quan điều tra xem xét lại toàn bộ hồ sơ, làm rõ ai đã giả chữ ký, vì sao hồ sơ lại được duyệt, để trả lại con đường cho người dân, cho đúng với pháp luật”. Một số hộ dân khác cũng mong mỏi, đường đi chung là tài sản của cộng đồng, nếu bị cấp thành đất riêng của một hộ thì ảnh hưởng không chỉ một người mà cả xóm. Người dân mong chính quyền làm rõ, trả lại quyền lợi cho dân.

Theo luật sư Trần Hồng Bình, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM, việc giả mạo chữ ký trong hồ sơ hành chính – đặc biệt là hồ sơ cấp GCNQSDĐ – là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không thể chỉ xem là “sai sót quy trình”. Nếu được xác định có yếu tố gian dối để chiếm đoạt hoặc hợp thức hóa quyền sử dụng tài sản của người khác, thì có thể cấu thành tội phạm hình sự.

TIẾN THẮNG