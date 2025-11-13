Khánh Hòa: Tạm giữ hai đối tượng tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ

Ngày 13-11, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Thị Lê (57 tuổi, trú phường Đông Ninh Hòa) và Trần Hồng Son (53 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Bị can Trần Hồng Son và Hứa Thị Lê. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 ngày 3-11, khi Hứa Thị Lê điều khiển xe máy từ xã Bắc Ninh Hòa về nhà, đến khu vực ngã ba tỉnh lộ ĐT652B (đoạn qua phường Đông Ninh Hòa) thì bị lực lượng liên ngành gồm công an và biên phòng dừng kiểm tra. Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe của Lê chở 36kg thuốc nổ và 48m dây cháy chậm. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 509kg thuốc nổ, 207m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ. Bước đầu, Lê khai mua số vật liệu nổ này để cất giấu, chờ bán lại kiếm lời. Quá trình vận chuyển và cất giấu, Hứa Thị Lê thuê Trần Hồng Son hỗ trợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

HIẾU GIANG