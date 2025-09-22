Xã hội

Đồng Nai: Mưa lớn làm sập mái hiên nhà dân, 1 người bị thương

SGGPO

Trưa 22-9, lực lượng chức năng phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập mái hiên của nhà dân, khiến 1 người dân bị thương.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh đã làm sập mái hiên nhà của gia đình ông L., nằm trên đường Cách mạng Tháng Tám. Phần mái hiên đổ sập xuống vỉa hè, các mảng bê tông bị vỡ, chắn ngang lối đi.

z7037706240525_141047dccdcbbfbc2cc2fb0ccc455992.jpg
Hiện trường vụ việc

Thời điểm này có một cụ già đang trú mưa dưới mái hiên thì bị mảnh vỡ bê tông đè xuống làm bị thương. Ngay sau đó, người dân kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của phường Trấn Biên đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng gia đình ông L. dọn dẹp các mảng bê tông vỡ và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Theo người dân địa phương, ngôi nhà được xây dựng cách đây khoảng hơn 30 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp và do kinh tế còn khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện sửa chữa.

HOÀNG BẮC

Từ khóa

sập nhà mưa lớn dự báo thời tiết Đồng Nai sập mái hiên

