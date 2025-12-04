Khánh Hòa khởi công xây nhà mới cho người dân vùng lũ, kịp đón tết

Sáng 4-12, trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công xây dựng nhà mới tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai, phấn đấu bàn giao trước ngày 15-1-2026, giúp người dân ổn định cuộc sống, kịp đón tết.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Nam Trung tại lễ khởi công. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại thôn Tây 2, xã Diên Điền, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã dự lễ khởi công và thực hiện nghi thức động thổ xây nhà cho gia đình anh Nguyễn Nam Trung (32 tuổi).

Ngôi nhà được xây trên diện tích gần 100m², trị giá khoảng 100 triệu đồng, theo tiêu chí “3 cứng”, có sàn và gác cao nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Anh Trung xúc động bày tỏ cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Trung ương và tỉnh, cho biết ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình sớm ổn định sau khi căn nhà cũ bị lũ cuốn sập hoàn toàn.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 89 nhà sập, đổ và 294 nhà hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. UBND tỉnh đã phê duyệt mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà sửa chữa và 60 triệu đồng/nhà xây mới.

HIẾU GIANG