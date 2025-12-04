Người dân khu vực trung tâm TPHCM đi làm trong mưa lạnh

Từ sáng sớm 4-12, mưa phùn và không khí lạnh xuất hiện trên nhiều khu vực TPHCM. Trời âm u kéo dài nhiều giờ khiến việc đi lại của người dân vào giờ cao điểm sáng gặp nhiều bất tiện.

Theo ghi nhận, nhiều người phải mặc áo mưa, áo khoác chống lạnh khi di chuyển bằng xe máy. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành), mật độ phương tiện tăng cao, các dòng xe lưu thông chậm nhưng không xảy ra ùn tắc đáng kể.

Sáng 4-12 mưa phùn lạnh khắp các khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Một số người dừng trú mưa dưới mái hiên rồi mới tiếp tục hành trình. Các hàng quán ăn sáng, xe bán bánh mì, cà phê mang đi… vắng khách hơn ngày thường.

Quầy nước của bà Trần Thị Hoa vắng khách vì mưa lạnh sáng 4-12. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bà Trần Thị Hoa, bán nước trên đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), cho biết thường vào khoảng 7 giờ, khách đi làm và sinh viên ghé mua rất đông, “không kịp trở tay”.



Tuy nhiên, mưa bất chợt khiến lượng khách giảm mạnh. “Tôi nghĩ mùa này hết mưa rồi nên không chuẩn bị che chắn. Nếu mưa kéo dài thì chắc ế ẩm”, bà Hoa chia sẻ. Nhiều hộ kinh doanh lân cận cũng thu hẹp quầy hàng để tránh mưa.

Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Một số khu vực khác như xã Hồ Tràm, phường Tân Hải, phường Tân Phước ghi nhận mưa lớn, gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường.

Mưa lớn, cộng thêm xả lũ, gây ngập úng một số khu vực ở ấp Bà Tô (xã Hồ Tràm). Ảnh: T.G.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ tối 3-12, TPHCM chịu ảnh hưởng rìa xa phía tây nam hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15, kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Ảnh mây vệ tinh, radar và định vị sét cho thấy vùng mây dông phát triển tại nhiều nơi như An Thới Đông, Tam Long, Đất Đỏ, Tân Hải, Phú Mỹ, Bình Khánh, Tân Thành, An Phú, Tân Đông Hiệp, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Tân Hiệp, Nhuận Đức, Phú An, Tân Uyên, Long Nguyên… và tiếp tục mở rộng.

Xã Hồ Tràm có mưa từ khuya gây ngập hoa màu. Ảnh: T.G.

Nhiều người dân chọn phương án trú mưa, đợi mưa ngớt mới tiếp tục di chuyển. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cơ quan khí tượng cảnh báo mây dông còn tăng cường, gây mưa rào kèm dông, sét trên diện rộng. Lượng mưa dự báo 5–20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng.

MẠNH THẮNG - THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG - CẨM NƯƠNG