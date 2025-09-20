3 miền sắp có chuỗi ngày mưa lớn

Mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực cả nước trong tuần từ hôm nay (20-9) đến ngày 26-9, do tác động trực tiếp và gián tiếp của bão số 9 - Ragasa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tuần từ ngày 20 đến 26-9, xuất hiện một đợt mưa lớn đến mưa rất lớn, xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước với diễn biến phức tạp.

Tại miền Bắc, trong các ngày 22 và 23-9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to. Sau đó, từ ngày 25 đến 26-9, khu vực này có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng và gió mạnh (tác động trực tiếp của bão số 9 - Ragasa).

Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế, trong các ngày 20, 21 và 24-9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rải rác vào chiều tối. Sau đó đến ngày 25 và 26-9, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng bão số 9. Trong khi đó, duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 20 đến 23-9 có mưa rào, dông vào buổi tối, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 24 đến 26-9 ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cơn dông gây mưa rất lớn, xuất hiện ở TPHCM chiều tối 18-9. Ảnh: QUỐC ANH

Tại miền Nam và Tây Nguyên, mưa rào và dông rải rác xuất hiện thường xuyên trong tuần. Riêng chuỗi từ ngày 22 đến 25-9, nhiều nơi ở Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to, tập trung vào chiều và tối. Mưa dông đi kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Mực nước trên sông suối nhỏ ở Tây Nguyên có dâng lên đột xuất và xuất hiện lũ nhỏ, trong khi sông Cửu Long có xu thế lên dần theo triều.

Cơ quan khí tượng đề nghị người dân chuẩn bị ứng phó đợt mưa này để tránh những thiệt hại.

PHÚC VĂN