Trung bộ đối diện nguy cơ bão số 16 trong vài ngày tới

SGGPO

Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 6 hoặc 7-12, có một áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành cơn bão số 16.

Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 4-12 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ở Hà Nội, đại diện Cục Khí tượng - thủy văn thông tin, hiện nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.

IMG_4666.jpeg
Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Philippines. Ảnh vệ tinh lúc 11 giờ ngày 4-12

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam dự báo khoảng ngày 6 đến 7-12, áp thấp nhiệt đới có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines đi vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 16).

Sau đó bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to từ TP Huế đến khu vực Khánh Hòa.

Cục Khí tượng - thủy văn cũng thông tin, trong tháng 12-2025, ở khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc của duyên hải Nam Trung bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 12-2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

PHÚC HẬU

