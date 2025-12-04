TPHCM và Nam bộ mưa to do không khí lạnh tăng cường

Trong 1-2 ngày qua, khu vực TPHCM và nhiều tỉnh Nam bộ xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Nguyên nhân được xác định do không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

Cơn mưa xối xả ở TPHCM trong chiều ngày 3-12. Video: MINH HẢI

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng 4-12, theo dõi qua ảnh mây vệ tinh, rađa thời tiết và định vị sét cho thấy các vùng mây dông phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên diện rộng tại nhiều xã, phường thuộc TPHCM. Lượng mưa phổ biến từ 15-45mm, một số nơi trên 50mm; kèm theo gió giật mạnh.

Dự báo, tình trạng mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ, trong đó khu vực Đông Nam bộ có khả năng mưa nhiều hơn.

Sáng ngày 4-12, nhiều nơi ở TPHCM trời tối sầm, xuất hiện mưa dông. Ảnh: MINH HẢI

Phân tích hiện tượng thời tiết chiều 3-12 và sáng 4-12 khiến trời tối sầm, mưa to tại TPHCM, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, không khí lạnh từ phía Bắc được tăng cường với cường độ mạnh, kết hợp với áp cao lạnh lục địa và nhiễu động tồn tại trên khu vực Nam bộ đã gây nên tình trạng thời tiết nói trên.

MINH HẢI