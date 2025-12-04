Nam bộ mưa trùng kỳ triều cường, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, sáng 4-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và một số nơi ở Bắc Trung bộ gây mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ C, ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 4-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung bộ.

Hôm nay, Bắc bộ tiếp tục nhiều mây, có gió, đêm có mưa nhỏ, trời rét (nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C).

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, vùng mưa tập trung ở Trung bộ và Nam bộ. Ảnh radar lúc 6 giờ ngày 4-12. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin thêm, đêm 3-12 và sáng sớm 4-12, ở TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3-12 đến sáng sớm 4-12 có nơi trên 150mm như: trạm Bà Nà (Đà Nẵng) 203mm, trạm Phan Dũng (Lâm Đồng) 195mm, trạm Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 189mm… Một số trạm tại khu vực Đà Nẵng đo lượng mưa vượt 200-215mm, vùng mưa bao phủ từ Huế đến Lâm Đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cụ thể, từ sáng đến hết đêm 4-12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ sáng sớm đến hết ngày 4-12, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ đêm 4-12, mưa lớn giảm dần ở những khu vực nêu trên.

Hiện có hơn 300 xã, phường từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cùng với đó, ngày và đêm 4-12, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ ngày 5-12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Tại Nam bộ, mưa trùng thời điểm triều cường khiến mực nước tại TPHCM và Vĩnh Long có khả năng vượt báo động 3, tăng nguy cơ ngập úng ven sông và khu vực trũng thấp.

