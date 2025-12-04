Tiếp tục nghiên cứu cho phép Hà Nội, TPHCM thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Sáng 4-12, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành thảo luận

Báo cáo một số nội dung lớn trong quá trình chỉnh lý, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo đã thống nhất điều chỉnh thuật ngữ "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" thành "cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện" nhằm bảo đảm tính chính xác và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tại phiên họp

Liên quan đề xuất thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TPHCM, Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội cho biết đã tiếp thu, nghiên cứu và sẽ có báo cáo bổ sung. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ VH-TT-DL tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, trong đó dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép Hà Nội và TPHCM thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển báo chí quốc gia, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thường trực Ủy ban và cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý quy định tại dự luật theo hướng quy định biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên không gian mạng tương tự như đối với 4 loại hình báo chí truyền thống.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về bảo vệ bản quyền báo chí trên không gian mạng, tránh tình trạng sao chép trái phép, tràn lan ảnh hưởng quyền tác giả và tính minh bạch thông tin.

Đại biểu dự họp

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan soạn thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật, nhất là các luật đang được Quốc hội xem xét như Luật Trí tuệ nhân tạo – vốn chỉ quy định khung, còn nội dung sẽ do các luật chuyên ngành như Luật Báo chí quy định cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng lưu ý, cần tiếp tục bổ sung, rà soát chính sách phát triển báo chí, đặc biệt là cơ chế tài chính bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công ích và các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần làm rõ điều kiện hoạt động báo chí, cơ chế cấp phép, tổ chức bộ máy, tiêu chí xác định “cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện”; hoàn thiện quy định về thẻ nhà báo, trách nhiệm pháp lý đối với nội dung thông tin, cũng như quyền yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ VH-TT-DL rà soát kỹ lưỡng dự thảo luật, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cả về nội dung và kỹ thuật văn bản. Trong đó, cần làm rõ khái niệm nền tảng số báo chí quốc gia, sản phẩm báo chí; sắp xếp lại bố cục, các khái niệm theo nhóm vấn đề tương đồng, bảo đảm tiến độ, quy trình trình Quốc hội xem xét, thông qua.

ANH PHƯƠNG