Vùng ven Nha Trang ngập cục bộ do mưa lớn

Tại đường Nguyễn Lương Bằng (khu vực Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang), nước ngập khoảng 30cm do khu vực này nằm ở vùng trũng ven sông Cái. Người dân phải dắt bộ xe máy để bảo đảm an toàn.
Khu vực Phú Trung (phường Tây Nha Trang) cũng ghi nhận nhiều tuyến đường nhỏ bị ngập, nước tràn vào vườn ruộng. Đây đều là các khu vực từng chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua.
Anh Nguyễn Văn Bình (trú tại khu vực Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang) cho biết nước lũ bắt đầu dâng từ tối 3-12, gia đình phải thức trắng đêm kê dọn đồ đạc. Đợt lũ trước đã cuốn trôi nhiều tài sản. Nếu mưa còn kéo dài, anh cho biết sẽ thuê trọ nơi cao hơn để tránh thiệt hại.
Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo và tạm thời cấm phương tiện qua các điểm ngập sâu. Đến 9 giờ sáng 4-12, nước vẫn rút chậm, trời nhiều mây, âm u.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 3-12 đến 6 giờ ngày 4-12, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, một số nơi cao hơn như Khánh Hiệp (200,3mm), Sơn Thái (135mm), Đa Nhim (134,4mm).
Hiện mực nước trên các sông có dao động, một số nơi xuất hiện lũ nhỏ. Trên sông Cái Phan Rang (trạm Tân Mỹ), lũ đạt mức báo động 1-2 và tiếp tục lên. Tổng dung tích 64 hồ chứa toàn tỉnh đạt 621,19 triệu m³ (82,6% thiết kế).
Nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu hiện đã đạt từ 76% - 87% dung tích thiết kế.
Các hồ đang vận hành điều tiết nước với lưu lượng cụ thể:
Khu vực phía Nam tỉnh: hồ Sông Cái xả 19,67m³/giây; Trà Co 103,78m³/giây; Tân Giang 156,59m³/giây; Sông Than 93m³/giây.
Khu vực phía Bắc tỉnh: hồ Hoa Sơn xả 11,8m³/giây; Đá Bàn 7,6m³/giây; Suối Trầu 5,51m³/giây; Suối Dầu 20,45m³/giây; Cam Ranh 15,2m³/giây; Tà Rục 28,76m³/giây.
Dự báo trong ngày và đêm 4-12, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to. Lượng mưa phía Bắc phổ biến 20-40mm (có nơi >60mm), phía Nam 30-50mm (cục bộ >90mm). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi như Vạn Hưng, Vạn Thắng, Suối Hiệp, Cam Lâm, Khánh Sơn… và ngập úng cục bộ tại Diên Khánh, TP Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Phước, Thuận Nam…