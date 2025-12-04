Vùng ven Nha Trang ngập cục bộ do mưa lớn

Từ đêm 3-12 đến sáng 4-12, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ. Một số tuyến đường tại phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang ngập sâu từ 30-50cm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Vùng ven Nha Trang ngập cục bộ sau trận mưa lớn. Thực hiện: HIẾU GIANG

Tại đường Nguyễn Lương Bằng (khu vực Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang), nước ngập khoảng 30cm do khu vực này nằm ở vùng trũng ven sông Cái. Người dân phải dắt bộ xe máy để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chốt chặn khu vực đường Nguyễn Lương Bằng (phường Bắc Nha Trang) đang ngập sâu. Ảnh: HIẾU GIANG

Khu vực Phú Trung (phường Tây Nha Trang) cũng ghi nhận nhiều tuyến đường nhỏ bị ngập, nước tràn vào vườn ruộng. Đây đều là các khu vực từng chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua.

Lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang hỗ trợ người dân đi qua khu vực bị ngập. Ảnh: HIẾU GIANG

Anh Nguyễn Văn Bình (trú tại khu vực Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang) cho biết nước lũ bắt đầu dâng từ tối 3-12, gia đình phải thức trắng đêm kê dọn đồ đạc. Đợt lũ trước đã cuốn trôi nhiều tài sản. Nếu mưa còn kéo dài, anh cho biết sẽ thuê trọ nơi cao hơn để tránh thiệt hại.

Nước trên sông Cái Nha Trang (đoạn qua cầu Vĩnh Phương) đang lên nhanh. Ảnh: HIẾU GIANG

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo và tạm thời cấm phương tiện qua các điểm ngập sâu. Đến 9 giờ sáng 4-12, nước vẫn rút chậm, trời nhiều mây, âm u.

Nước lũ tràn vào nhà dân ven sông Cái Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 3-12 đến 6 giờ ngày 4-12, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, một số nơi cao hơn như Khánh Hiệp (200,3mm), Sơn Thái (135mm), Đa Nhim (134,4mm).

Hiện mực nước trên các sông có dao động, một số nơi xuất hiện lũ nhỏ. Trên sông Cái Phan Rang (trạm Tân Mỹ), lũ đạt mức báo động 1-2 và tiếp tục lên. Tổng dung tích 64 hồ chứa toàn tỉnh đạt 621,19 triệu m³ (82,6% thiết kế).

Lực lượng cứu hộ phường Bắc Nha Trang tiếp cận nhà dân bị ngập, sáng 4-12. Ảnh: X.K

Nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu hiện đã đạt từ 76% - 87% dung tích thiết kế.

Các hồ đang vận hành điều tiết nước với lưu lượng cụ thể:

Khu vực phía Nam tỉnh: hồ Sông Cái xả 19,67m³/giây; Trà Co 103,78m³/giây; Tân Giang 156,59m³/giây; Sông Than 93m³/giây.

Khu vực phía Bắc tỉnh: hồ Hoa Sơn xả 11,8m³/giây; Đá Bàn 7,6m³/giây; Suối Trầu 5,51m³/giây; Suối Dầu 20,45m³/giây; Cam Ranh 15,2m³/giây; Tà Rục 28,76m³/giây.

Một số khu vực ở phường Tây Nha Trang ngập cục bộ. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự báo trong ngày và đêm 4-12, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to. Lượng mưa phía Bắc phổ biến 20-40mm (có nơi >60mm), phía Nam 30-50mm (cục bộ >90mm). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi như Vạn Hưng, Vạn Thắng, Suối Hiệp, Cam Lâm, Khánh Sơn… và ngập úng cục bộ tại Diên Khánh, TP Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Phước, Thuận Nam…

Đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) nhiều nơi ngập cục bộ, rác thải sau trận lũ trước đang chất đống. Ảnh: HIẾU GIANG

Tin liên quan Nước lũ nhấn chìm cửa ngõ phía Tây Nha Trang

HIẾU GIANG