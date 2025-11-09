Bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, người thân lập bàn thờ vì tưởng đã chết

Ngày 9-11, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tổ chức đưa em H.N.H. (sinh năm 2007, trú tại phường Kon Tum), bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, về đoàn tụ với gia đình.

Công an phường Kon Tum làm việc với H. (áo đen) trước khi trao trả cho gia đình. Ảnh: Công an phường Kon Tum

Năm 2022, H. làm thuê tại TPHCM, sau đó được rủ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” và đồng ý đi. Đến nơi, H. mới biết bị lừa, được đưa vào một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến. H. bị ép làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày, buộc phải lừa được ít nhất 3 người/ngày, nếu không đạt chỉ tiêu, sẽ bị đánh bằng gậy bóng chày, bị dí điện...

Tháng 10-2025, H. cùng một số người chống trả để trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Một số người may mắn thoát ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng Campuchia.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng Campuchia tổ chức giải cứu, đưa H. cùng những nạn nhân còn lại ra khỏi cơ sở lừa đảo.

Tháng 11-2025, H. được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, đưa về địa phương. Sau khi xác minh nhân thân, Công an phường Kon Tum đã hỗ trợ hoàn tất thủ tục để đưa em trở về đoàn tụ với gia đình.

Công an phường Kon Tum trao trả H. (áo đen, thứ 2 từ phải sang) về đoàn tụ với gia đình

Khi H. bị lừa sang Campuchia, người thân mất liên lạc, lại nghe thông tin em đã thiệt mạng nên lập bàn thờ. Đến khi được lực lượng công an đưa về an toàn, cả gia đình vỡ òa xúc động, tháo bỏ di ảnh và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an đã giúp em trở về đoàn tụ.

Công an phường khuyến cáo người dân cần cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng lừa đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

HỮU PHÚC