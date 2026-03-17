Đồng Nai: Tăng cường kiểm soát tàu thuyền đi dưới cầu Ghềnh

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 3846/UBND-NC về việc xử lý sự cố công trình cầu Đồng Nai Lớn (cầu Ghềnh) và phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không mở lối đi tự phát qua đường sắt.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp trong công tác điều tiết, phân luồng các phương tiện thủy hạn chế lưu thông qua nhịp số 2 cầu cầu Ghềnh; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải đường thủy lưu thông trên tuyến sông Đồng Nai. Đặc biệt tại khu vực cầu đã từng có sự cố va chạm với tàu, thuyền; kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện, việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị ngành đường sắt và các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình xử lý sự cố, sửa chữa cầu Ghềnh; tổng hợp tình hình, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cho đến khi cầu Ghềnh được sửa chữa hoàn thành và đưa vào khai thác bình thường.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6-3, sà lan mang số hiệu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu. Khi sà lan di chuyển đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh, thuộc địa phận phường Biên Hòa, thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu, làm cho cầu và đường sắt biến dạng, lệch đường ray trên cầu. Vụ tai nạn gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia, ảnh hưởng hoạt động của ngành đường sắt.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 272 Bộ luật Hình sự.

PHÚ NGÂN