Tập đoàn Bcons động thổ dự án 2.800 căn hộ ở trung tâm đô thị Đồng Nai

Sáng 27-5, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bcons (Tập đoàn Bcons) động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai, cung cấp cho thị trường hơn 2.800 căn hộ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, tổng diện tích gần 3ha với quy mô xây dựng 22 tầng nổi, 2 tầng hầm, định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án khu nhà ở cao tầng phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Dự án cũng bố trí 7.700m2 cây xanh mặt đất, góp phần tạo thêm khoảng xanh ở trung tâm TP Đồng Nai.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp là dự án đầu tiên Tập đoàn Bcons phát triển trên địa bàn TP Đồng Nai



Theo ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bcons, dự án khu nhà ở cao tầng phường Tam Hiệp góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP Đồng Nai, hướng đến kiến tạo không gian sống hiện đại, văn minh, tiện nghi, gần gũi với nhu cầu thực của người dân.

Dự án cũng góp phần làm đẹp diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân và cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà (áo trắng), chúc mừng Tập đoàn Bcons

Với 13 năm hình thành và phát triển trong các lĩnh vực giáo dục, nhà hàng, khách sạn, logistics, trung tâm thương mại, bất động sản,… đến nay Tập đoàn Bcons đã đưa vào sử dụng 1 trung tâm thương mại, 5 tòa nhà văn phòng, 3.000 căn hộ cho thuê, hơn 10 trường mẫu giáo, 2 trường liên cấp 1, 2, 3.

Nhiều khu đô thị do Bcons phát triển đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng và cung cấp cho thị trường hơn 2.000 căn hộ, với các dự án nổi bật như: Bcons Suối Tiên, Bcons miền Đông, Bcons Sala, Bcons City….

Trong thời gian qua, tập đoàn này đã mở rộng địa bàn tới các tỉnh thành phía Nam và thực hiện mua bán, sáp nhập (M&A) 6 dự án, với tổng giá trị gần 8.000 tỷ đồng, mở ra giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và từng bước khẳng định vị thế uy tín trong từng dự án cụ thể.

XUÂN TRUNG